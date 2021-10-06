"الإسلامية" تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي

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عبر ندوة تقام غداً برعاية مفتي المملكة ويقدمها "الحدادي" و"الحربي"

يرعى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد، ندوة بعنوان: (استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي)، يشارك فيها كل من الدكتور علي بن يحيى حدادي، والدكتور فايز بن مساعد الحربي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب غداً الخميس.



وتأتي هذه الندوة التي سوف تبث مباشرة على تويتر عبر الحساب (@dawazizia) ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والتحذير من الجماعات الإرهابية، ومن الأفكار الضالة والمنحرفة، ولتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة.