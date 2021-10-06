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أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

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قدّم التهاني لعموم المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وعددًا من منسوبي التعليم من قيادات وطلاب وطالبات.

وفي بداية اللقاء قدّم أمير منطقة الباحة التهنئة لعموم المعلمين والمعلمات بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، كما تسلّم من مدير عام التعليم تقريرًا عن سير الرحلة التعليمية.

وأكد الأمير حسام بن سعود خلال اللقاء على أهمية تطبيق أعلى مستوى من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المعنيّة؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وضمانًا بإذن الله تعالى لمواصلة رحلتهم التعليمية بسلام.

وثمن جهود منسوبي التعليم بالمنطقة، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر لهم هو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير مستوى التعليم بالمنطقة بعد انتهاء الجائحة والعودة الحضورية الكاملة إن شاء الله تعالى.

من جهته رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني شكر وتقدير الميدان التربوي لأمير منطقة الباحة على الاهتمام الكبير الذي يلقاه منسوبو التعليم من سموه، ومتابعته الدائمة للمعلمين والطلاب، ومشاركتهم مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم المستمرّ يعكسان الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وقال: "هذا الدعم الكبير يحتّم علينا البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تُرضي المستفيدين، وتوازي تطلعات ولاة الأمر".

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم وعددًا من القيادات والطلاب والطالبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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