أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة

Print
في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتها

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة

ظمت أمانة عسير، ورشة عمل لاستعراض استراتيجية منطقة عسير.

تضمنت الورشة عدداً من مقترحات تفعيل دور الأمانة وبلدياتها في دعم الاستراتيجية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الورشة تستهدف منسوبي ومنسوبات الأمانة، والتي تأتي في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتها واستراتيجية عسير.

وأضاف أن ذلك من خلال تمكين المعرفة بالأبعاد الاستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور المنطقة من خلال الأعمال التي تشترك في تنفيذها أمانة عسير، وكل بلدياتها؛ بهدف تمكين المعرفة وتعزيزها بما تتضمنه الاستراتيجية.

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft