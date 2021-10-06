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الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب

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"الفيصل" قدّم التهنئة للبطل

الرباع السعودي

حقّق الرباع السعودي علي مجيد الميدالية الفضية بعد أن حقّق المركز الثاني في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، والتي تنظّمها وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وتستمرّ حتى 12 أكتوبر الجاري.

وحقّق مجيد المركز الثاني في منافسات 55 كجم خطف، بينما خطف الذهبية الإندونيسي ساتريو أدي نوغروهو.

ويمثّل المملكة 13 رباعًا ورباعة؛ وهم: محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قدّم التهنئة للبطل "مجيد" من خلال تغريدة في حسابه في "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي علي مجيد فوزه بالمركز الثاني في منافسات 55 كجم، ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، تستاهل يا بطل.

الرباع السعودي

الرباع السعودي

الرباع السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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