محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (2078) لسنة 2021 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث شملت الحركة تكليف ريهام لبيب بحبح رئيس الوحدة المحلية بالبتانون للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنوان ، باسم صلاح بيومي الجزار رئيس الوحدة المحلية بشبراباص للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالبتانون ، أحمد محمد عاشور رئيس الوحدة المحلية بالماي للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشبراباص ، فوزي محمد الخليفة باحث تفتيش مالي وإداري للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالماي ، سونيافاروق سليم رئيس الوحدة المحلية ببخاتي للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمليج ، نبيل عبد الرازق زيدان رئيس الوحدة المحلية بمليج للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببخاتي ، كما تضمن القرار عودة السادات حلمي عبد المجيد رئيس الوحدة المحلية بشنوان للعمل بديوان مركز ومدينة شبين الكوم.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين للإرتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .