أخبار عاجلة

نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد -
خالد جلال: رغبت بضم عمر كمال للبنك الأهلي لكنه فضل فيوتشر -
محمد فاروق: إدارة الأهلي تحسم اعتراضها وموقفها من الحضري بعد شهادة الشناوي -
إعلامي جنوب أفريقي يفجر مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي -
إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك رغم ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر -
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 456 طربة حشيش في الإسكندرية -
«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم

Print
محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بشبين الكوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (2078) لسنة 2021 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث شملت الحركة تكليف ريهام لبيب بحبح رئيس الوحدة المحلية بالبتانون للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنوان ، باسم صلاح بيومي الجزار رئيس الوحدة المحلية بشبراباص للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالبتانون ، أحمد محمد عاشور رئيس الوحدة المحلية بالماي للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشبراباص ، فوزي محمد الخليفة باحث تفتيش مالي وإداري للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالماي ، سونيافاروق سليم رئيس الوحدة المحلية ببخاتي للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمليج ، نبيل عبد الرازق زيدان رئيس الوحدة المحلية بمليج للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببخاتي ، كما تضمن القرار عودة السادات حلمي عبد المجيد رئيس الوحدة المحلية بشنوان للعمل بديوان مركز ومدينة شبين الكوم.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين للإرتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد