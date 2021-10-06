«الرعاية الصحية» بالأقصر: إطلاق ماراثون للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر إنطلاق مبادرة (إدارة الإعلام والتوعية) صباح غدا الخميس، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، على أن يكون خط سير الماراثون، بدءًا من معبدالاقصر ونهاية إلى معبدالكرنك، على طول طريق الكباش.

ووفقا للرعاية الصحية بالاقصر، فان إطلاق ماراثون الدراجات كأول ماراثون لقيادات الفرق الطبية، بمشاركة 100 فرد من قيادات وفرق عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الأقصر والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، إضافة إلى عدد من الفرق الشبابية.

وقالت الدكتورة ماجى يوحنا، بالرعاية الصحية بالاقصر، إن فرع هيئة الرعاية الصحية سيكون من المشاركين من خلال طباعة تيشرتات وكابات عليها لوجو الهيئة للمشاركون بالماراثون، إضافة إلى طباعة أعلام عليها لوجو الهيئة توضع على الدراجات المشاركة بالماراثون.

وأضافت أنه سيتم طباعة لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتة كبيرة أخرى تحمل لوجو الهيئة، يتم إنزالهم من على مستشفى الكرنك الدولي نهاية خط سير الماراثون، وذلك لدعم الهيئة، ولتشجيع الاهتمام بالرياضة وتأثيرها على الصحة العامة والنفسية للأفراد، وكذلك لأهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030، صحة جيدة ومناخ نظيف والمساواة بين المرأة والرجل.