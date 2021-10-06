فصل الكهرباء عن 7 قرى بمركزي بني سويف وناصر لصيانة المغذيات

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر، وذلك من السبت 9 أكتوبر الجاري إلى الأربعاء 13 من نفس الشهر، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى.

وبحسب بيان القطاع، سيتم فصل التيار يوم السبت 10/9 عن قرىة بني عفان ، ويوم الأحد 10/10 عن قرية الحمرايا شرق النيل، ويوم الاثنين 10/11عن قرية بني سليمان شرق النيل ، ويوم الثلاثاء 10/12 عن قرى (الكوم الأحمر، شريف باشا، أبوسليم) ، ويوم الأربعاء 10/13 عن جزيرة أبوصالح مركز ناصر، اعتباراَ من الساعة 8صباحاً حتى 12 ظهراً،على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.