غدا الكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى بالرنين المغناطيسي

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تنطلق غدا الخميس إحتفالية لإطلاق أحدث وأدق جهاز للمسح الذري البوزيتروني بالرنين المغناطيسي «PET/MRI»، وهو الجهاز الأول والوحيد من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقام الأحتفالية بحضور أكثر من 100 طبيب مصري وعربي وبحضور كلًا من الدكتور أحمد عماد الدين- وزير الصحة الأسبق – والدكتور محمد عوض تاج الدين- مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية- والدكتور محمود المتيني-رئيس جامعة عين شمس- والدكتور أيمن صالح – نائب رئيس جامعة عين شمس- والدكتور اشرف عمر- عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور ياسر عبدالعظيم- رئيس وحدة الرنين المغناطيسي بمركز مصر للأشعة إلى جانب عدد كبير من الاطباء واساتذة الجامعات المختلفة.

ويتيح الجهاز أدق درجات التشخيص الطبي الدقيق بالرنين المغناطيسي بقدرة «3 تسلا» وهي تعطي صورة عالية الوضوح والتفاصيل، مضيفاً له التشخيص البوزيتروني، الأمر الذي يساهم في دقة التصوير والتشخيص، ومعرفة النواحى الوظيفية وخصائص الأمراض، وتحديد جميع أنواع الأورام في الجسم إذا كانت حميدة أو خبيثة وتفرقتها من الإلتهابات.

والجدير بالذكر أن الجهاز الجديد سيعود بالنفع على المجال الطبي المصري بصفة خاصة والمجال الطبي في الشرق الأوسط بصفة عامة، حيث أن فحص الرنين المغناطيسي بالمسح البوزيتروني من الفحوصات التي احدثت ثورة في عالم الاشعة حيث يعد من احدث وأدق الفحوصات فهو يجمع بين التصوير التشريحى والكمي للرنين المغناطيسى والتصوير الوظيفي/الحيوي بالإصدار البوزيتروني لكامل الجسم في جلسة واحده مما يوفر الجهد والوقت والمال إلى جانب الحصول على قيمة تشخيصيه عالية.