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بشرى: «مهرجان الجونة أخد كل وقتي وأبعدني عن مهنتي كفنانة»

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بشرى: «مهرجان الجونة أخد كل وقتي وأبعدني عن مهنتي كفنانة» بشرى: «مهرجان الجونة أخد كل وقتي وأبعدني عن مهنتي كفنانة»

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قالت بشرى إن انشغالها بمهرجان «الجونة» جعلها بعيدة عن مهنتها الأصلية كفنانة، ففي الأعوام الماضية كانت تسافر إلى العديد من المهرجانات طوال العام، موضحة أنه لولا إنتشار وغلق المطارات، ما كانت لتستطيع القيام ببطولة مسلسل «القمر آخر الدنيا» موضحة أنها ستعود في الفترة القادمة إلى مهنتها الأصلية وهي الفن، فهي تعتز كونها فنانة محترفة.

وأضافت بشرى في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن حبها للسينما وغضبها الشديد مما يحدث بالمهرجانات السينمائية في ، والطريقة التي تدار بها، والأموال التي تنفق عليها، فجاءتها فكرة تأسيس مهرجان سينمائي، فعرضتها على المهندس نجيب ساويرس فتحمس للفكرة ودعمها منذ المهد حتى الآن.

وأشارت بشرى، أنها تعرضت للظلم بسبب التربص وتصفية الحسابات من أبناء الوسط الفني سواء المنتجون أو المخرجون اللذين يخشون أن يعرضوا عليها أعمال لأسباب لا تعلمها.

وتشارك بشرى في فيلم «معالي ماما» الذي تقوم ببطولته ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد على رزق،، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

المصرى اليوم

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