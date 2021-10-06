«ورايا رجالة».. محمود الليثي يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «البلوجر»

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حرص الفنان الشاب محمود الليثي، على توجيه الشكر لجمهوره ومتابعيه، بعد دعمهم له ودفاعه عنه، في أزمته مع إحدى مشاهير «السوشيال ميديا»، بسبب كتابته منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» سخر فيه من طبيعة عمل الانفلونسر على هامش تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب منشورًا موجهاً الشكر لكل من دافع عنه، وذلك عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «أنا عايز ارد على كل واحد كتبلي رسالة من امبارح بس بجد الرسايل كتير فوق ما تتخيلوا».

وأضاف :«وبحاول ارد على قد ما اقدر، بس بجد شوفت كمية حب رهيبة من ناس جدعان وولاد أصول، واكتشفت أن محمود الليثي وراه رجالة بجد.. شكرًا لكل ولد وبنت بعتلي رسالة، وبجد قدر الإمكان هرد عليكم».