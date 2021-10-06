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شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

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عدد من محافظات جازان تشهد حالياً هطولَ أمطار

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

تشهد عدد من محافظات جازان حالياً هطولَ أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مواقع عدة.

ورصدت عدسة "سبق" رجلَ مرور وقف تحت المطر رغم غزارته، لتنظيم حركة السير والمحافظة على الانسيابية المرورية بالرغم من غزارة الأمطار، إلا أن رجل المرور لم يقف مكتوف اليدَيْن؛ حيث بدأ في تنظيم الحركة بكل حرص وتَفَانٍ في مشهدٍ رائع يجعلنا فخورين به وبأمثاله.

يشار إلى أن الأمطار لا تزال تواصل هطولَها على مواقع متفرِّقة بالمنطقة، في أعقاب تنبيهات الأرصاد التي أوردتْ توقعاتِها بتكون سحب رعدية ممطرة على جازان.

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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