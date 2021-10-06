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البنك الأهلي يفاوض لاستعارة النقاز

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البنك الأهلي يفاوض الزمالك لاستعارة النقاز البنك الأهلي يفاوض لاستعارة النقاز

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دخل حمدي النقاز، لاعب الفريق الكروي الاول بنادى ضمن اهتمامات خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الاهلي، للتعاقد مع الظهير الايمن التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 25 اكتوبر الجاري.

حيث اكد مسؤولى النادى انه من الوارد التعاقد مع النقاز في حال فشل الزمالك في حل ازمة القيد التي يعانى منها الفريق الابيض خلال الفترة الحالية

وعاد النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، قبل ان يعقد اللاعب جلسه مع حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير الزمالك خلال الفترة الحالية، من اجل وضع كافه السيناريوهات لمعرفه مصير اللاعب في حال فشل قيده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

المصرى اليوم

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