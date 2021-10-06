نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. 5 أسباب تجعل إيطاليا الأقرب للفوز على إسبانيا

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تلعب إسبانيا مع إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في سان سيرو اليوم الأربعاء، حجز كل من لاروخا والأزوري مكانًا في نصف نهائي دوري الأمم في نوفمبر من العام الماضي بعد أن تصدرا مجموعتيهما.

لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، أظهر فريق روبرتو مانشيني الكثير من العزيمة والإصرار عندما توج بطلاً لأوروبا في وقت سابق من هذا العام، تنافس المنتخبان في نصف نهائي المسابقة وسقطت إسبانيا في النهاية أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

لذا فإن رجال لويس إنريكي سوف يتنافسون من أجل الانتقام أثناء سفرهم لمواجهة إيطاليا، ترك فريق إسباني شاب نسبيًا انطباعًا كبيرًا في يورو 2020، وسيواجه الفائز في المباراة إما فرنسا أو بلجيكا في نهائي دوري الأمم.

على الرغم من الاستمتاع بمشوار رائع في يورو 2020، فإن إسبانيا لديها العديد من الأسباب التي تدعو للقلق لأنها تستعد للمباراة ضد إيطاليا.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب تجعل إسبانيا تكافح ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

5- اللعب في سان سيرو

ستقام مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إيطاليا وإسبانيا على ملعب سان سيرو، وهو ما يجعل إيطاليا المُرشح الأوفر حظًا للفوز أمام إسبانيا الليلة.

ومع ذلك، سيكون لدى الإيطاليين ميزة على أرضهم مساء الأربعاء. ستكون مباراة بين منتخبين متكافئين ومن المُحتمل أن يتم تحديد الفائز بالمباراة من خلال تفاصيل صغيرة جدًا.

أظهرت إيطاليا شكلًا رائعًا وعزمًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وخاصة هذا الصيف في يورو 2020. علاوة على ذلك، قد تكون ميزة اللعب على ملعبهم ميزة كبيرة ستحسم نتيجة المباراة.

4- غياب اللاعبين الأساسيين عن إسبانيا

سيتعين على إسبانيا أن تنافس إيطاليا بدون بعض اللاعبين الأساسيين. ويغيب عن تشكيلة إسبانيا لاعبين أمثال بيدري وداني أولمو وألفارو موراتا وماركوس يورينتي وبريس مينديز وأداما تراوري وجوردي ألبا وتياجو ألكانتارا.

كان بيدري وداني أولمو اثنين من أفضل لاعبي إسبانيا في بطولة أوروبا 2020، وسوف تفقدهم بشدة في مباراة الليلة، كما سيؤثر غياب لاعبين متمرسين مثل جوردي ألبا وألفارو موراتا وتياجو ألكانتارا على فرص إسبانيا أمام منتخب إيطالي الذي يعيش حالة رائعة من الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، فإن معظم اللاعبين في إيطاليا جاهزون ومتشوقون للعب هذه المباراة، حيث سيلعب كيليني وبونوتشي في قلب الدفاع. يتمتع ثلاثي خط الوسط الرائع المكون من جورجينيو وماركو فيراتي ونيكولو باريلا بلياقة بدنية جيدة. شيرو ايموبيلي غائب ولكن فيديريكو كييزا ولورينزو إينسيني مستعدان للمباراة.

جاءت آخر هزيمة لإيطاليا على أرضها في عام 1999 أمام الدنمارك. لقد لعبوا 50 مباراة على أرضهم منذ ذلك الحين، وفازوا في 39 مباراة وتعادلوا في 11، ولم يهزم الأزوري أبدًا في سان سيرو.

3- افتقار إسبانيا إلى رقم 9

يغيب الإسباني ألفارو موراتا عن مواجهة أمام إيطاليا بسبب تمزق عضلي ولن يكون متاحًا حتى نهاية أكتوبر. كما غاب جيرارد مورينو مهاجم فياريال بسبب الإصابة ونتيجة لذلك، فإن إسبانيا بلا مهاجم.

لم يكن موراتا ولا مورينو في أفضل حالاتهما في بطولة أوروبا 2020. فشل المهاجمان في استغلال بعض الفرص الرائعة في البطولة القارية. ومع ذلك، استفادت إسبانيا بشكل كبير من تحركات موراتا في الثلث الأخير.

على الرغم من هيمنتها على إيطاليا في الجزء الأكبر من نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، إلا أن إسبانيا لم تستطع تحقيق الفوز لأنها لم تكن قادرة على اللعب أمام المرمى. لم يقتصر الأمر على عدم تمكنهم من معالجة هذه المشكلة بشكل صحيح، بل يبدو أن الوضع قد ساء بالنسبة لإسبانيا في غياب اثنين من الهدافين الرئيسيين.

من المرجح أن يبدأ فيران توريس ضد إيطاليا يوم الأربعاء. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو جناح أيمن بشكل أساسي لكنه أظهر قدرته على قيادة خط الهجوم إذا لزم الأمر. ولكن قد يكون ذلك بمثابة مغامرة كبيرة في مثل هذه المباراة رفيعة المستوى.

2- لم تهزم إيطاليا في 37 مباراة

كانت إيطاليا، بقيادة روبرتو مانشيني، قوة لا يستهان بها. آخر مرة تذوق فيها الأزوري طعم الهزيمة في 2018 أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، خاضوا 37 مباراة دون أن تهزم شباكهم.

هناك جو من الحتمية حول هذا الجانب الإيطالي. لقد أظهروا قدرًا لا يُصدق من العزيمة والتصميم على تحقيق النتائج حتى في أكثر الظروف عدوانية في الآونة الأخيرة. إنه جزء من سبب فوزهم ببطولة أوروبا 2020.

فازت إيطاليا بكل من نصف نهائي بطولة أوروبا 2020 والنهائي بركلات الترجيح. كانوا يتأخرون 1-0 في وقت مبُكر من الدقيقة الثانية من نهائي البطولة الأوروبية. لكنهم لم يستسلموا أبدًا وفازوا في النهاية باللقب القاري عن جدارة واستحقاق.

1- إيطاليا تتفوق في خط الوسط

أسبانيا لديها بعض اللاعبين الممتازين في وسط الملعب. يعتبر سيرجيو بوسكيتس أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، لكنه لم يكن قريبًا من أفضل ما لديه في موسم 2021-22 حتى الآن. لكنه بداية مضمونة بفضل خبرته.

من المتوقع أن يتم إشراك بوسكيتس كواحد من لاعبي الوسط في تشكيلة إسبانياة، ومن المتوقع أن يشارك جافي، لاعب خط وسط برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا، في أول ظهور له والبدء جنبًا إلى جنب مع كوكي وبوسكيتس.

وفي الوقت نفسه، لدى إيطاليا جميع لاعبي خط الوسط الأساسيين للاعتماد عليهم. وسيلعب جورجينيو، الذي قدم أداءً مذهلاً هذا العام، في منطقة خط الوسط. من المتوقع أن يعمل الثنائي الموهوب للغاية لماركو فيراتي ونيكولو باريلا على جانبيها.

يعتبر خط الوسط الإيطالي أكثر استقرارًا من خط الوسط الإسباني. سيضطر لا روخا إلى البحث عن مزيج جديد بينما ستحتاج إيطاليا فقط إلى التمسك بأسلحتها. قد يكون هذا نقطة اختلاف رئيسية بين الجانبين.