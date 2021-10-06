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غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا»

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غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا» غينيا بيساو يطالب «كاف» بتأجيل مواجهة المغرب وتهديد بالتصعيد لـ «فيفا»

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في تطور سريع للأحداث، تقدم اتحاد الكرة بغينيا بيساو بطلب إلى الاتحاد الافريقي «كاف» لتأجيل مباراة منتخب غينيا مع المغرب المقررة مساء اليوم، بسبب تسمم لاعبى غينيا بيساو، وهدد كارلوس تيكسيرا رئيس اتحاد الكرة الغيني بالتصعيد ما لم يستجب الكاف لطلبه بتأجيل المباراة في تصفيات المونديال بسبب التسمم الجماعي الذي طال لاعبيه عشية المواجهة.

ونقلت تقارير منسوبة لوسائل إعلام برتغالية حاورت رئيس اتحاد الكرة لغينيا بيساو قوله: «بطبيعة الحال ينبغي ألا تقام المباراة ولو لعبت ستكون جريمة، أفراد من منتخب بلادي مصابون وأمضوا ليلتهم في المصحة لتلقي العلاج وما يزال بعضهم يعاني تبعات التسمم، لقد أبلغت سلطات البلاد بالموقف وما زلنا نترقب قرارهم».

وفى نفس السياق كشفت تقارير صحفية أن تقرير مندوب المباراة التابع للكاف هو الفيصل، وأنه تبين إصابة 6 لاعبين فغقط كما نسبت تقارير أخرى حالة التسمم لتناول هؤلاء وجبة خارج الفندق مستدلين بتعافي باقي العناصر والطاقمين الفني والإداري الذين لم يبارحوا مقر الإقامة.

المصرى اليوم

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