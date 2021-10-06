الحبس عاما لمتهمين قتلا رضيعتهما الناتجة عن حمل سفاح بالمعادى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين يالحبس عاما مع الشغل في اتهامهما بقتل رضيعتهما الناتجة عن الحمل السفاح عقب ولادتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد ومحمد محمد محى الدين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 29 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة المعادى بأن قامت المتهمه الثانية التي لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها بوضع طفلتها حديثه الولادة على حافة النيل بمنطقة المعادى الناتجة عن حملها السفاح عمدا مع سبق الإصرار خشية لإفتضاح أمرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحها.