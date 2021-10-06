أخبار عاجلة

نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد -
خالد جلال: رغبت بضم عمر كمال للبنك الأهلي لكنه فضل فيوتشر -
محمد فاروق: إدارة الأهلي تحسم اعتراضها وموقفها من الحضري بعد شهادة الشناوي -
إعلامي جنوب أفريقي يفجر مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي -
إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك رغم ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر -
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 456 طربة حشيش في الإسكندرية -
«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

Print
بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس» بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات بمهرجان «الجونة السينمائي الدولي: «أنا اللي سانده مهرجان الجونة وليس العكس كما يظن البعض، فمن خلال علاقاتي وخبرتي نجح المهرجان على مدار 5 سنوات، ولو مشيت من المهرجان الله أعلم إيه اللى هيحصل».

وأضافت بشرى في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنها من أسست هذه المهرجان، وليست موظفة قاموا بتعيينها به، وهي كانت السبب في تعيين أغلب العاملين فيه، بناء على رؤيتها، ووجودها بهذا المنصب دليل على خبرتها ونجاحها في السينما والتليفزيون والمسرح والراديو والغناء، فكل هذه المجالات هي أجادتها، واحترفت بها، على حسب تعبيرها.

وأشارت أن انشغالها بمهرجان «الجونة» جعلها بعيدة عن مهنتها الأصلية كفنانة، ففي الأعوام الماضية كانت تسافر إلى العديد من المهرجانات طوال العام، موضحة أنها ستعود في الفترة القادمة إلى مهنتها الأصلية وهي الفن، فهي تعتز كونها فنانة محترفة.

وأوضحت أنها حتى الآن لم تُكتشف، ولم يوظفها المخرجون بشكل جيد في أعمالها، مشيرة إلى أنها مازال لديها العديد لم تقدمه للفن.

يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، تبدأ من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول العالم تقريبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد