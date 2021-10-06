بشرى لـ«المصري اليوم»: «مهرجان الجونة نجح بخبرتي.. وأنا اللي سانداه مش العكس»

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قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات بمهرجان «الجونة السينمائي الدولي: «أنا اللي سانده مهرجان الجونة وليس العكس كما يظن البعض، فمن خلال علاقاتي وخبرتي نجح المهرجان على مدار 5 سنوات، ولو مشيت من المهرجان الله أعلم إيه اللى هيحصل».

وأضافت بشرى في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنها من أسست هذه المهرجان، وليست موظفة قاموا بتعيينها به، وهي كانت السبب في تعيين أغلب العاملين فيه، بناء على رؤيتها، ووجودها بهذا المنصب دليل على خبرتها ونجاحها في السينما والتليفزيون والمسرح والراديو والغناء، فكل هذه المجالات هي أجادتها، واحترفت بها، على حسب تعبيرها.

وأشارت أن انشغالها بمهرجان «الجونة» جعلها بعيدة عن مهنتها الأصلية كفنانة، ففي الأعوام الماضية كانت تسافر إلى العديد من المهرجانات طوال العام، موضحة أنها ستعود في الفترة القادمة إلى مهنتها الأصلية وهي الفن، فهي تعتز كونها فنانة محترفة.

وأوضحت أنها حتى الآن لم تُكتشف، ولم يوظفها المخرجون بشكل جيد في أعمالها، مشيرة إلى أنها مازال لديها العديد لم تقدمه للفن.

يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، تبدأ من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول العالم تقريبًا.