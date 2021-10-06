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النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم"

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النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم" النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع "علم"
تتضمن إعادة الهيكلة الإدارية وبناء قياسات دقيقة في تحليل مؤشرات العمل

النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026م.. بالشراكة مع

‬دشن النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي في المقر الرئيس للنيابات العامة اليوم، مشروع بناء استراتيجية النيابة العامة 2021 - 2026م.

وشهد اللقاء استعراض أهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المفهوم الاستراتيجي للريادة في العمل العدلي الجزائي، بما يحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق وضمانة الحريات، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بجميع مجالاتها القضائية والرقمية والإدارية.

وتتضمن الاستراتيجية إعادة الهيكلة الإدارية، وآلية الاتصال مع المتعاملين، وبناء قياسات دقيقة في تحليل مؤشرات العمل الجزائي، وبناء خطط تنفيذية وتشغيلية محكمة.

أكد المعجب أن هذا المشروع جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة وشركة "عِلم"، للوصول إلى بناء استراتيجية عملية ودقيقة تطور العمل النيابي وتحقق فيه النيابة العامة الطموحات المرجوة في الأعمال المسندة إليها، وفق رؤية المملكة 2030م، متطلعين للتطوير المستر في المجالات النيابية كافة.

من جهته أشاد "الجضعي" بالدور العدلي الذي تقوم به النيابة العامة، التي تقتضي وجود التطوير الدائم والمستمر لمواكبة المستجدات على جميع الأصعدة، مؤكدًا على أن "علم" ستوظف قدراتها كافة للوصول إلى منتج نهائي يتناسب والدور الرائد الذي تختص به النيابة العامة.
وأشار إلى أن "علم" تسهم بشكل دائم في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال تطبيقات الرقمنة التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المستدام على المدى الطويل، كما تهدف إلى مساعدة شركائها في صياغة خارطة الطريق للإجراءات اللازمة.

يُذكر أن النيابة العامة تقوم على تطوير منظومتها العدلية عبر هذه الاستراتيجية التي سيقوم عليها مختصون في التخطيط والحوكمة في الجهتين؛ لإعداد جميع الدراسات والخطط الدقيقة للوصول إلى المستهدف المتوقع في نهاية هذه المرحلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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