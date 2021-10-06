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«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

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«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة «السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

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يحلق فريق سلاح الجو الملكي البريطاني للاستعراض الجوي، الشهير «السهام الحمر»، فوق موقع إكسبو 2020 دبي يوم الجمعة المقبلة.

ويمكن رؤية طائرات «هوك» السريعة لفريق «السهام الحمر»، المعروفة بالطيران على طريقة أسراب الطيور، وبعروض خطوط الدخان المتزامنة العامرة بالألوان، فوق حديقة اليوبيل يوم الجمعة في إطار مشاركة جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

ويمثل فريق «السهام الحمر»، بصفته واحدا من فرق الاستعراض الجوي الرائدة في العالم، الواجهة العامة لسلاح الجو الملكي، ويساعد القوات المسلحة البريطانية في عملية التوظيف، إذ يعمل سفيرا عبر تقديم استعراضات داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وأبهر فريق «السهام الحُمر» العالم منذ عام 1965 بتشكيلته المميزة «الماسة 9» وطيرانه المُتقَن، وقد أدي حوالي 5،000 استعراض جوي في 57 دولة.

ويقع جناح المملكة المتحدة في منطقة الفرص، وهو مستوحى من مشروع «رسالة اختراقية»، واحد من المشروعات الأخيرة للعالم الراحل ستيفن هوكينغ.

ويسلط الجناح الضوء على الخبرات البريطانية الرائدة في قطاعات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء، تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل مشترك».

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