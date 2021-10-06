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موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل بين منتخب إيطاليا وضيفه منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأنهى منتخب إسبانيا استعداداته للمباراة أمس على ملعب سان سيرو، حيث تدرب فريق المدرب لويس إنريكي على الملعب وسط حالة جيدة للعشب وأجواء خالية من التوتر.

وينتظر أن يحضر مباراة الليلة نحو 37 ألف مشجع، وهو أقصى عدد تم السماح به في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة .

الجدير بالذكر أن مباراة نصف النهائي الثانية للبطولة تجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا وتقام على ملعب إليانز في تورينو.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل على ملعب سان سيرو.

ونتعرف في السطور التالية على موعد المباراة والملعب الذي يحتضنها والقناة الناقلة لها.

تقام مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وعند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تقام مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب «جيوزيبي مياتزا» الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية.

سيتم نقل مبارة مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

المصرى اليوم

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