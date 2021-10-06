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عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

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عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

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هنأ قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر الشعب المصري وجيشه العظيم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتحتفل قيادة وشعباً اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للشعب المصري كله بعد تحطيم الغرور الإسرائيلي واسترداد أرض سيناء الحبيبة من أيدي اليهود.

ونشر كاظم الساهر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال بعض الصفحات التابعة له وصفحات روابط الفنان العراقي، وجه من خلاله التهنئة لشعب مصر على انتصار أكتوبر المجيد.

وقال كاظم الساهر في الفيديو رسالة مؤثرة جاء فيها: أخوتي وأحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر .. تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة.

وأضاف كاظم الساهر مختتماً: دمتم دائما في محبة وسلام .. صديقكم كاظم الساهر.

المصرى اليوم

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