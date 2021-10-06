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اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور)

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اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور)

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اصطدم القطار المتجه من مدينة المنصورة للمطرية، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمقطورة جرار زراعي محملة بالذرة أثناء عبور الجرار لشريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، وأكد مصدر أمني عدم وجود إصابات ولا وفيات.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم قطار مع جرار زراعى بالقرب من قرية كفر علام دائرة المركز.

انتقل ضباط شرطة مركز منية النصر إلى مكان الحادث وتبين اصطدام القطار القادم من مدينة المنصورة بمقطورة جرار زراعي محملة بالذرة ووجود آثار تحطيم المقطورة جانبي السكة الحديد، ولا توجد أي خسائر أو إصابات بشرية، وهروب سائق الجرار الزراعي.

وتسبب الحادث في توقف حركة القطار على الخط وهو من الخطوط الداخلية بمحافظة الدقهلية، وقامت رئاسة مركز منية النصر بإزالة آثار الحادث لاستئناف القطار رحلته إلى مدينة المطرية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد شهود العيان أن قائد الجرار الزراعي عبر شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني بالمقطورة المحملة بالذرة، أثناء مرور القطار، مما تسبب في اصطدام القطار بمقطورة الجرار وهي في منتصف السكة الحديد مما تسبب في تحطيمها، بينما نجى سائق الجرار حيث كان قد تخطى السكة الحديد ولم يتوقف في المكان وفر هاربا، بينما توقف قائد القطار للتأكد من عدم وجود أي خسائر أو إصابات واستكمل طريقه بعد تحريرالمحضر اللازم.

اصطدام قطار المنصورة بمقطورة محملة بالذرة
اصطدام قطار المنصورة بمقطورة محملة بالذرة
اصطدام قطار المنصورة بمقطورة محملة بالذرة

المصرى اليوم

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