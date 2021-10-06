أخبار عاجلة

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية -
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز -
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030 -
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022 -
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم

Print
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه يمكنه خوض المباراة المقبلة والمقررة أمام هوفنهايم يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعبه، وبحضور 75 ألف مشجع، وهي كامل سعة مدرجات ملعب «أليانز أرينا».

وستكون هذه هي أول مباراة يخوضها بايرن ميونخ وسط مدرجات مكتملة العدد منذ بداية جائحة المستجد، وذلك في ظل التغيير في القواعد المعمول بها محليا في ظل الجائحة.

وذكر نادي بايرن في بيان نشرتة وكالة الأنباء الألمانية: «مع ذلك، لا تزال العمليات الخاصة المتعلقة بالمباريات سارية، وهو ما يعني أن قبول دخول المشجعين لا يزال يعتمد على معايير تتعلق بالجائحة».

ويسمح لبايرن ميونخ وغيره من الأندية الرياضية في ميونخ، بحضور المشجعين بشرط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم ما يثبت التعافي من العدوى أو ظهور نتائج سلبية لفحص «بي.سي.آر».

وتم التشديد على الحضور بضرورة توافر عدة شروطة للسماح لهم با لدخول الملعب مثل ارتداء الكمامات وحدود السعة والتباعد الجسدي وحظر المشروبات الكحولية، لم تعد مطبقة.

وقال كريستيان دريسن نائب رئيس بايرن ميونخ: «نحن سعداء، خاصة من أجل جماهيرنا، بأنه يسمح الآن مجددا بحضور الجماهير في ملعب أليانز أرينا بكامل سعة المدرجات».

وأضاف: «سنتخذ كل التدابير الاحترازية بعناية من أجل مواصلة ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة للمشجعين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا