بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه يمكنه خوض المباراة المقبلة والمقررة أمام هوفنهايم يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعبه، وبحضور 75 ألف مشجع، وهي كامل سعة مدرجات ملعب «أليانز أرينا».

وستكون هذه هي أول مباراة يخوضها بايرن ميونخ وسط مدرجات مكتملة العدد منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل التغيير في القواعد المعمول بها محليا في ظل الجائحة.

وذكر نادي بايرن في بيان نشرتة وكالة الأنباء الألمانية: «مع ذلك، لا تزال العمليات الخاصة المتعلقة بالمباريات سارية، وهو ما يعني أن قبول دخول المشجعين لا يزال يعتمد على معايير تتعلق بالجائحة».

ويسمح لبايرن ميونخ وغيره من الأندية الرياضية في ميونخ، بحضور المشجعين بشرط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم ما يثبت التعافي من العدوى أو ظهور نتائج سلبية لفحص «بي.سي.آر».

وتم التشديد على الحضور بضرورة توافر عدة شروطة للسماح لهم با لدخول الملعب مثل ارتداء الكمامات وحدود السعة والتباعد الجسدي وحظر المشروبات الكحولية، لم تعد مطبقة.

وقال كريستيان دريسن نائب رئيس بايرن ميونخ: «نحن سعداء، خاصة من أجل جماهيرنا، بأنه يسمح الآن مجددا بحضور الجماهير في ملعب أليانز أرينا بكامل سعة المدرجات».

وأضاف: «سنتخذ كل التدابير الاحترازية بعناية من أجل مواصلة ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة للمشجعين».