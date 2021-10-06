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«الزراعة» تنظم مؤتمر دولي حول «وقاية النباتات» لمناقشة مخاطر الآفات الزراعية الأحد المقبل

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«الزراعة» تنظم مؤتمر دولي حول «وقاية النباتات» لمناقشة مخاطر الآفات الزراعية الأحد المقبل «الزراعة» تنظم مؤتمر دولي حول «وقاية النباتات» لمناقشة مخاطر الآفات الزراعية الأحد المقبل

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ينظم مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث وقاية النباتات، المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان «الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات»، وذلك في الفترة من ١٠- ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور المنظمات الاقليمية والدولية والمتخصصين في مجال وقاية النباتات والصحة النباتية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النباتات، ومقرر المؤتمر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المؤتمر يقام برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية ويناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الافات الغازية والعابرة، والآفات التي تصيب محاصيل الأراضي المستصلحة حديثًا، وتأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي بالبيئة.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن المؤتمر يناقش أيضًا استخدام الوسائل الحديثة والآمنة في مكافحة آفات ما بعد الحصاد وتعظيم دور البيوتكنولوجى في وقاية النباتات، وحصر وتعريف وعزل والإنتاج الكمي للأعداء الحيوية والكائنات الدقيقة المصاحبة للآفات، والملقحات ودورها في زيادة الإنتاج الزراعي والدخل القومي، علاوة على إلقاء الضوء على أهم وأخطر آفات وأمراض النحل وديدان الحرير.

المصرى اليوم

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