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لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة"
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:16 مساءً
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