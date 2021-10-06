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لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة"
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:12 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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