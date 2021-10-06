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جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس»

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جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس»

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استمراراً للدور الرائد التي تؤديه الجامعة على الصعيدين التعليمي والخدمي لمجتمعها المحيط، وما تحقق من جهد ملموس بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجاً؛ أطلقت الجامعة برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شؤون البيئة، قافلة طبية جديدة لقرية أبوخلقة التابعة لمركز ديرمواس، بهدف تقديم خدمات توعوية طبية وتوقيع الكشف على أهالي القرية، وصرف الادوية لهم بالمجان من خلال المنفذ الذي توفره الجامعة خلال القافلة.

أكد د.عبدالنبي، أن جامعة المنيا تضع ضمن أولوياتها تعزيز دورها الخدمي بقري المحافظة، وبلورة خطة متكاملة طوال العام لأطلاق العديد من القوافل المتكاملة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن تكثيف مشاركة كوادرها العلمية المتخصصة بما يدعم مستوي الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقوافل، مشيراً أن القافلة الطبية لقرية «أبوخلقة» تأتي ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري ومستمر أسبوعيًا؛ وتشارك بها ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعها السيد رئيس الجمهورية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 375 حالة في 10 تخصصات طبية قدمها 17 طبيب وطبيبة، تحت إشراف الدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل جامعة المنيا، إلى جانب توفير العلاج والادوية للأهالي بالمجان من خلال فريق من كلية الصيدلة بإشراف من الدكتورة أمال كمال وكيل الكلية، إلى جانب تقديم أربعة ندوات توعوية لكلية التمريض بإشراف الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية، حول «مرض الهربس، والتدخين وأضراره، وكيفية التعامل مع حالات الحروق، والفحص الذاتي للثدي»، حيث شارك في التنظيم والتعاون خلال فعاليات القافلة فريق من طلاب اصدقاء البيئة من كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.

المصرى اليوم

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