بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟

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حالة من القلق انتابت جماهير وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي بعد تواجد رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في فرنسا، خوفا من انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتأمل إدارة نادي ليفربول في تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح نجم الفريق وهدافه الأول وأبرز لاعبي الفريق والدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الجاري.

كما يسعى النجم محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول الذي ينتهى في صيف العام المقبل، ووفقا لما نشره موقع «الإندبندنت»، طلب محمد صلاح راتباً يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني، من أجل التوقيع على عقد جديد في الآنفيلد والاستمرار في ارتداء قميص ليفربول الإنجليزي.

وكتب رامي عباس وكيل محمد صلاح اليوم الأربعاء 6-10-2021 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «هل يعرف أحد كيف يمكنني مشاهدة مباريات المنتخب من فرنسا؟ بعض القنوات التي تبث عندهم؟».

واعتبر البعض أن وكيل محمد صلاح أرسل بهذه التغريدة رسالة غير مباشرة إلى إدارة ليفربول يخبرهم فيها بتواجده في فرنسا ليثير قلقهم على اعتبار أنه دخل في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان، وهو النادي الأقدر حاليا على تلبية طلبات محمد صلاح المالية خاصة في ظل اقتراب نجمه كيليان مبابي من الرحيل إلى صفوف ريال مدريد.

ونجح ليفربول فى الشهور القليلة الماضية فى حسم التجديد مع عدد من نجوم الفريق على رأسهم ساديو مانى وجوردان هندرسون ودرانى روبيرتسون وفيرجيل فان دايك.

وينتهى عقد محمد صلاح (29 سنة) مع ليفربول فى يونيو 2023 ويخطط النادى لحسم تمديد عقد الفرعون المصرى خاصة فى ظل دوره البارز مع الفريق وتألقه اللافت منذ بداية الموسم الجارى على الصعيدين المحلى والقارى مع كتيبة الريدز.

ومنذ بداية الموسم الجارى سجل محمد صلاح 8 أهداف مع ليفربول فى 8 مباريات خاضها الفريق فى مختلف المسابقات.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة ليفربول تسعى لحسم التجديد مع محمد صلاح قبل نهاية العام الجارى 2021، وذلك قبل 18 شهراً من انتهاء تعاقده.

وقالت صحيفة «صنداى وورلد» البريطانية إن هناك تفاؤلًا فى ليفربول بشأن تجديد عقد اللاعب، ولكن هناك قلقًا شديدًا من كسر «سقف الرواتب» فى النادى، من خلال الموافقة على طلبات محمد صلاح المادية للموافقة على التجديد.

يذكر أن محمد صلاح يحصل حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، ما يجعله صاحب ثاني أعلى أجر في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك (235 ألف إسترليني أسبوعيًا).