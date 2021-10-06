★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار حلوى المولد 2021، على محرك البحث جوجل، بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، بتخفيضات تبدأ من 20%.

أسعار حلوى المولد 2021

ويمكن شراء حلوى المولد من المنافذ التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، كما يتم توفير حلوى المولد، لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد فى عيد المولد النبوي، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مقارنة بالأسعار فى الأسواق.

وينشر موقع "المصري اليوم،" أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. وهى كالتالى:

أسعار حلويات مولد النبوى

أسعار حلوى المولد

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيه.

- كما يتم طرح عبوة "باغ" 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه.

- خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.

- عبوة سادة لوكس "كارتون" 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات من حلوى المولد: عبوة 3 كيلو بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات " باغ" بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

حلاوة المولد النبوى الشريف

وفقًا لما حددته هيئة البحوث، فإن موعد المولد النبوي 2021 سيكون يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، الذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي ذكرى ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الـ18 من أكتوبر الجاري، هو أمر جائز شرعاً وأنه ليس «بدعة».