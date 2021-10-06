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هنأت دكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس الشباب العربي ،اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن نصر أكتوبر هو يوم نصر العزة والكرامة العربية، منوهة بأن ٤٨ عاما لن ينتهي الدرس وسيظل راسخا في العقول والقلوب أبد الدهر .

وقالت أبوغالي، في بيان لها اليوم: «أتقدم باسم أعضاء المجلس من ٢٠ دولة عربية، بالتهاني لجموع الشعب المصري وقياداته بهذه المناسبة، مؤكدة أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر عام 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية في اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات».

وأضافت أن ملحمة السادس من أكتوبر هي ملحمة جسدت الوحدة العربية باسمي صورها وتعد مثالا ونموذجا للتعاون العربي المشترك، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به السعودية والجزائر والإمارات والأردن وسوريا والعراق والكويت وليبيا والمغرب والسودان وتونس واليمن وفلسطين في التعاون العربي المشترك، داعية المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ومغفرته من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.