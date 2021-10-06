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قالت الفنانة السعودية، أسيل عمران، إن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي وهو الأبرز الذي تتوجه إليه أنظار العالم في الفترة الحالية كونه يسلط الضوء على القضايا الملحة لإيجاد حلول لها.

وأكدت الفنانة أنه من الحكمة استغلاله في طرح قضية مهمة مثل التحرش، لاسيما أنها تعني شريحة واسعة من النساء في مجتمعاتنا، جاء ذلك أثناء مشاركتها في حلقة نقاش نظمتها لوريال في إكسبو 2020 دبي، حول مكافحة مختلف أنواع التحرش.

وأضافت أن التحرش أصبح من الأمور التي نشهدها بشكل كبير ما جعل هذه الظاهرة أمراً عادياً بالنسبة للبعض، ليس لكونه مقبولاً بل بسبب تكراره ما جعلنا، للأسف، لا نقف عنده.

وأوضحت الشخص المتحرش في الدراما الخليجية هو الشخصية البغيضة التي لديها عقدة أو نقص معين يحاول إخفاءه من خلال التحرش اللفظي لإظهار رجولته. الشيء الإيجابي أن شخصية المتحرش لا زالت بهذه الصورة دون محاولة إيجاد تبريرات لها.