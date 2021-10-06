أخبار عاجلة

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية -
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز -
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030 -
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022 -
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الشعب الجمهوري» يحصد 5 مقاعد بلجان «الشيوخ»

Print
«الشعب الجمهوري» يحصد 5 مقاعد بلجان «الشيوخ» «الشعب الجمهوري» يحصد 5 مقاعد بلجان «الشيوخ»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح نواب حزب الشعب الجمهوري في حصد عدد من مقاعد اللجان النوعية وصلت لـ٥ مقاعد، تمثلت في مقعد رئيس لجنة ومقعدين في منصب وكيل لجنة ومقعدين في منصب أمين سر لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النائب أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في الفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وفاز النائب باهر محمد أمين غازي بمنصب وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وفاز النائب محمد سعيد الدابي بمنصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، فيما فاز النائب محمد عمارة بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، وفاز النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بمنصب أمين سر لجنة الصحة والسكان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد

مدرب سلة سيدات الأهلى: بطولة منطقة القاهرة أفضل إعداد للموسم الجديد