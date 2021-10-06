«الشعب الجمهوري» يحصد 5 مقاعد بلجان «الشيوخ»

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نجح نواب حزب الشعب الجمهوري في حصد عدد من مقاعد اللجان النوعية وصلت لـ٥ مقاعد، تمثلت في مقعد رئيس لجنة ومقعدين في منصب وكيل لجنة ومقعدين في منصب أمين سر لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النائب أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في الفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وفاز النائب باهر محمد أمين غازي بمنصب وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وفاز النائب محمد سعيد الدابي بمنصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، فيما فاز النائب محمد عمارة بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، وفاز النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بمنصب أمين سر لجنة الصحة والسكان.