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لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة"
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
10 آلاف طفل بالعبدية يواجهون الموت البطيء جوعًا.. رسالة يمنية للأمم المتحدة
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:06 مساءً
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