نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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حرص عدد كبير من نجوم وفنانين الوطن العربي، على توجيه التهنئة للمصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وظهر النجوم في مجموعة من الفيديوهات، التي بثها برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، حريصين على توجيه التهئنة للشعب المصري، وهم: صابر الرباعي، وليد توفيق، ماجد المهندس، راغب علامة، عمر عبداللات، وائل جسار، ديانا كرزون، وكاظم الساهر.

وجاءت كلمات النجوم في مناسبة انتصارات حرب أكتوبر العظيمة كالتالي:

صابر الرباعي

بنحب نهني الشعب المصري العظيم، وأصدقائي وأحبائي في مصر، حكومة وشعب، بمناسبة انتصارات أكتوبر وكل سنة ومصر بخير.

وليد توفيق

يسعدني أهنئ الشعب المصري وجيشها الباسل، بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله دايمًا مصر في ازدهار وسلام وعمار.

راغب علامة

أحب أن أهنئ الشعب المصري الحبيب والغالي، والجيش المصري العظيم، وسيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على هذه الانتصارات المجيدة، وعاشت مصر سالمة وأبية وأمنة.

ماجد المهندس

أحب أن أهنئ الشعب المصري وجيش مصر الغالي وقيادة جمهورية مصر العربية، بذكرى أكتوبر، وأتمنى لبلدي الثاني مصر الحبيب، دوام النجاح والتقدم والازدهار.

عمر عبداللات

كل عام ومصر وشعبها وجيشها وقياداتها بألف خير، بمناسبة احتفالا وانتصارات 6 أكتوبر.

وائل جسار

أحب أهنيكم بمناسبة انتصارات أكتوبر، وإن شاء الله مصر دائمًا منتصرة وفي ازدهار دائم.

ديانا كرزون

كل عام وأم الدنيا مصر المحروسة والمصريين بألف خير بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكل عام وأنتم بخير.

كاظم الساهر

إخوتي في أم الدنيا مصر، بمناسبة انتصارات أكتوبر، تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشها الباسل، ولقيادته الحكيمة، ودائما بمحبة وسلام.