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بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

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بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوروبا ارتكبت أخطاء، لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل، حينها لم تكن الغاز الآن أعلى بعشر مرات مما كانت عليه العام الماضي.

وأشار بوتين إلى الأسباب التي تقف وراء أزمة الغاز في أوروبا، حيث تشهد الأسواق الأوروبية ارتفاعا تاريخيا في أسعار الغاز، جاء ذلك خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع الطاقة اليوم الأربعاء،مؤكدا إن الاختلالات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التصرفات المتهورة.

وشدد على أهمية الاستثمارات في سوق الطاقة العالمية، مؤكداأن الطلب على الطاقة في العالم آخذ في الازدياد ويأتي ذلك في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بنجاح من أزمة العام الماضي.

وأشار إلى أن كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى آسيا وأوروبا، حيث تفي بجميع الالتزامات بموجب العقود التي تبرمها.

وقال بوتين إن شركة «غازبروم» الروسية لم ترفض قط زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا كانت هناك طلبات مناسبة، واقتربت أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم من مستوى الـ2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وكانت الأسعار قد سجلت اليوم 4 مستويات تاريخية. ويأتي ذلك في ظل تراجع مخزونات الغاز وزيادة الطلب، وفقا لـ «تاس».

المصرى اليوم

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