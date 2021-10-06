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ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب طارق حامد وحمدي فتحي

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ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب طارق حامد وحمدي فتحي

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وجه نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام ميدو، رسالة مهمة لثنائي خط وسط منتخب طارق حامد وحمدي فتحي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقطا خلف منتخب ليبيا المتصدر بالعلامة الكاملة من مباراتين 6 نقاط.

وطالب ميدو الثنائي طارق حامد وحمدي فتحي بالاستفادة من وجود لاعب وسط مميز في الجهاز الفني لمنتخب مصر بحجم محمد شوقي.

وكتب أحمد حسام ميدو: «وجود محمد شوقي في جهاز المنتخب سيطوّر من مستوى طارق حامد وحمدي فتحي دفاعيًا.. سيعلمهم كيف يغلقون زوايا التمرير بأقل مجهود.. أتمنى أن يستفيد الثنائي من وجود شوقي في جهاز المنتخب».

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية.

المصرى اليوم

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