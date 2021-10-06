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رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

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رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق بيروت اللبناني في الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الاتحاد السكندري، ويسعى «رجال سلة الأهلي» للفوز بها ومواصلة عروضه القوية بعدما حقق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة .

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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