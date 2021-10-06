ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها

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طرحت المطربة ريماس برومو كليب أغنيتها الجديدة «أبوعلى» وذلك تمهيداً لطرح الكليب خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى مخرج العمل جميل جميل المغازى من وضع اللمسات الأخيرة على الكليب، ومع طرح الأغنية تعلن ريماس عن مفاجأة ألا وهى خطبتها لشخصية عامة هامة.

أغنية «أبوعلى» من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه مكس وماستر محمود عزت، وتم تصويرها على مدار يومين في مدينة إسطنبول بتركيا وبالتحديد في جزيرة الأميرات، مع الاستعانة بفريق عمل تركي كما تم استخدام طائرة خاصة لتصوير بعض مشاهد الكليب.



وتعتبر أغنية «أبوعلي» الجزء الثاني لأغنيتها «مرات مصطفى» التي قدمتها ضمن ألبومها المصرى الأول «زعلتك» وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها وبلغت مشاهداتها ما يقرب من ٥ ملايين مشاهدة.

الجدير بالذكر أن ألماس الخليج ريماس قد بدأت مشوارها الفني بألبوم خليجي بعنوان «جرح شرواك»، ثم عام 2011 قدمت ألبوم مع شركة مزيكا بعنوان «زعلتك» صورت منه أغنيتين بطريقة الفيديو كليب هما: «زعلتك ومرات مصطفى» من إخراج جميل المغازي.