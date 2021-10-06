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قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات في لأندية كرة اليد

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قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات في لأندية كرة اليد

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية .

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويواجه لاعبو في هذه المباراة الصعبة نجم منتخب على زين لاعب فريق برشلونة الذي انضم لصفوف الفريق الإسباني شهر يوليو الماضي، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي.

ويشارك الزمالك في منافسات سوبر جلوب للمرة الخامسة في تاريخه، إذ خاض الزمالك 16 مباراة في السوبر جلوب من قبل، فاز في 7 منهم وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.

وسجل لاعبو القلعة البيضاء 469 هدفًا خلال الأربع مشاركات الماضية، بينما اهتزت شباكهم 443 مرة.

وشارك الزمالك للمرة الأولى في منافسات سوبر جلوب عام 2010 في قطر، وتوج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على فريق اليد اللبناني بنتيجة (33-22).

وشارك الفارس الأبيض للمرة الثانية عام 2011 بقكر، وحقق المركز الرابع بعدما خسر نفس المنافس اللبناني بنتيجة (28-23).

وجاءت المشاركة الثالثة للزمالك عام 2012 بقطر، ليحقق المركز الرابع مجددًا، بعد خسارته أمام نظيره ريال سويداد الإسباني، بنتيجة (29-25).

ليعود الزمالك بعد فترة غياب عن بطولة سوبر جلوب ويشارك في المرة الرابعة عام 2019 بالسعودية، ليحقق المركز الخامس بعد فوزه على الدحيل القطري بنتيجة (33-26).

ويستعد لاعبو القلعة البيضاء للمشاركة الخامسة اليوم أمام برشلونة الإسباني في دور ربع النهائي، ومن المقرر أن يلتقي الفائز بالمباراة المتأهل لها من مباراة النور السعودي وبينيروس البرازيلي في نصف النهائي.

ويشارك الزمالك في للأندية بقائمة تضم كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل وهشام السبكي وعمر الوكيل ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء ومحمد بسيوني وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد.

والجدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة (28-27).

المصرى اليوم

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