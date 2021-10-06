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السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت

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السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021 / 2022 تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين (صباحية ومسائية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 9 / 10 / 2021 على أن يبدأ العمل الساعة 7:00 وحتى الساعة 23:00، وذلك خلال الفترة من 9 / 10 / 2021 وحتى 30 / 10 / 2021، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00.

وأضافت الهيئة أنه تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .

المصرى اليوم

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