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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع

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أجلت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35، برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس الدائرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «نجلاء ن. ب» والمعروفة إعلاميًا بمقتل فتاة المول، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع .

وكان المتهمين قد حضروا إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم عقد الجلسة بغرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الثاني (قاصر)، وعرض المتهم الثالث على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

فيما طلب المدعين بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، وفور انتهاء الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أغسطس الماضى، عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل عيادة طبيب بمول سفير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار.

وانتقل ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى نجلاء ن.، 25 عاما، تعمل داخل عيادة طبيب عيون بمول سفير بمدينة كفر الدوار.

وقرر مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث بالإشتراك وفرع الأمن العام ومباحث كفرالدوار، لكشف غموض وملابسات الحادث، وسرعة ضبط مرتكيبه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الحادث صديقتها وتدعى «نورهان» وشهرتها «نور» و2 آخران أحدهما قاصرا، مقيمين بمركز كفر الدوار، وذلك بدافع السرقة والانتقام من المجني عليها بسبب الغل والحقد.

تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها وسماع شهادة الشهود من أصدقاء والمقربين من المجني عليها.

وفي 12 أغسطس قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وتحدد جلسة اليوم لبدء أولى محاكمة المتهمين الثلاثة بقتل فتاة المول بكفر الدوار.

المصرى اليوم

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