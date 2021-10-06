★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كيروش، برنامج المنتخب غدا الخميس استعدادا لمباراة ليبيا المقرر لها الجمعه ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم بقطر العام المقبل.

ويقام غد الخميس بستاد الجيش ببرج العرب عند الساعة 5:40 مساء، مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب المصري بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب الرئيسي.

ومن الساعة 6:00 إلى 6:15مساءً، يقام تدريب مفتوح للمنتخب المصري أمام وسائل الإعلام (الملعب الفرعي رقم 1)

وبداية من الساعة 7:45مساءً، يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب الليبي (قاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب الرئيسي)

وفي تمام 8:00 إلى 8:15مساءً، يقام التدريب المفتوح للمنتخب الليبي أمام وسائل الإعلام (الملعب الرئيسي)