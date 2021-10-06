جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد لقاتل محفظ القرآن في البحيرة

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قضت الدائرة ١٢ بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في مبنى محكمة ايتاي البارود بمعاقبة المتهم بقتل محفظ قرآن مقيم بمركز كوم حمادة، بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المستخدم، ومقابل الاتعاب الجنائية واتعاب المحاماة، وقبول الدعوى المدنية بالتعويض الموقت ١٠٠ الف جنيه وواحد.

وقال محامي المتهم بقتل محفظ القرآن، أن موكله أصاب المجنى عليه فقط، وتم نقله حيا، وأنه توفي في المستشفى نتيجة عدم وجود إمكانيات لاسعافه، وليس بسبب إصاباته التي أحدثها المتهم.

وشكك الدفاع في عدد الطلقات التي أصابت المجنى عليه، قائلا إن عدد الطلقات ٣ فقط بحسب شهادة الشهود في حين أن اعترافات المتهم قالت بإطلاق ٤ طلقات.

كما شكك في اعترافات المجنى عليه والتى قال إنها اخذت تحت ضغط.

وتشكلت الدائرة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وتامر محمد علاء الدين عتمان.