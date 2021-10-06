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«الشيوخ» تقدم التهنئة للقوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. و«عبدالرازق»: كنت جنديًا في حرب أكتوبر

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«الشيوخ» تقدم التهنئة للقوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. و«عبدالرازق»: كنت جنديًا في حرب أكتوبر «الشيوخ» تقدم التهنئة للقوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. و«عبدالرازق»: كنت جنديًا في حرب أكتوبر

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قدم أعضاء مجلس الشيوخ التهنئة للقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، ومنح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء الكلمة للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال «عبدالرازق»: «شاءت الأقدار وشَرُفت بأني كنت في يوم 6 أكتوبر جنديًا في القوات المسلحة في حرب 1973 وكان لي شرف الانتماء للجيش في هذه الفترة، وأعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من له حظ وشرف بانتمائه للقوات المسلحة في هذه الفترة التي تعني الكثير والكثير والتي نأمل جميعًا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، أعتقد أننا إذا استحضرناها سيكون لها تأثير أزيد وأزيد في تحقيق جولات جديدة إلى أعلى».

وأضاف: «أتوجه باسمكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة التي هي جزء غالٍ من أبنائنا الذين قاموا بالكثير لتحقيق هذا النصر ويقومون الآن بدور فاعل في نهضة وإلى الأمام».

المصرى اليوم

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