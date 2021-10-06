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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاربعاء، إن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وينتظر موقف الرياض، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف.

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحث الأصدقاء العرب والإيرانيين على المضي قدما في سبيل التقارب.

وتطرق لافروف إلى الملف النووي الإيراني وقال إن موسكو وطهران تؤيدان استئناف المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في صيغة فيينا بأسرع وقت ممكن.

ولفت الوزير الروسي إلى أن المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى عملية التفاوض و«رفع القيود غير القانونية» فيما يتعلق بإيران وشركائها التجاريين.