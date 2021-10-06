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الهيئة الوطنية للصحافة تُهنئ الرئيس بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

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الهيئة الوطنية للصحافة تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة الهيئة الوطنية للصحافة تُهنئ الرئيس بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

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أرسل عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الشوربجي في برقيته أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز الوطنى برجالٍ شجعانٍ أبطال أعلو قيم الفداء والتضحية لاسترداد الأرض وحفظ الشرف والعِرض، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعماً وظهيراً قوياً، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار وصاحب قرار الحرب وبطل السلام الرئيس الشهيد محمد أنور السادات.

كما وجه الشوربجى التهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني.

المصرى اليوم

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