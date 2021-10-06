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محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة

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محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة

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قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث كان في استقباله العميد طيار أركان حرب أحمد شلبي قائد مطار المنيا وقيادات القوات المسلحة بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

وقدم محافظ المنيا درع المحافظة إلى السيد قائد المطار، حيث أكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، فالاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة
محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة

المصرى اليوم

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