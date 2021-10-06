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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الانجازات التي حققها الجيش خلال الأعوام السبعة الماضية لا يمكن مقارنتها بأي حقبة أخرى، مؤكدًا على أن مصر لن تترك شبرًا قابل للتنمية في سيناء دون العمل على تنميته، على كافة الأصعدة من الزراعة للتعدين للصناعة.

جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي، خلال المنتدى الذي عقد اليوم الأربعاء على هامش الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

نصر أكتوبر: أبرز تصريحات السيسى في 6 أكتوبر

وتستعرض المصرى اليوم أهم تصريحات الرئيس السيسى في ذكرى نصر أكتوبر

السيسي: 67 كانت من أقسى الفترات على مصر

وقال السيسي: «أنا من الجيل اللي شاف 67 كويس، كنت صغير شوية يمكن لكن لا أنسى أبدًا ما حدث ولا أنسى أبدًا التداعيات اللي نجمت عنها، والعبرة هنا مش بالسن، لكن بحجم الاهتمام والوعي، أنا شفت الفترة دي، كانت من أقسى الفترات اللي مرت على مصر».

وأضاف: «اللي حصل سنة 67 كان له تأثير قاسي جدًا على المصريين، وأنا بقوله دلوقتي للمصرين في يوم جميل، حتى لا يتكرر ولنكون دائمًا منتبهين وواعيين لتحدياتنا، ومستعدين للحفاظ على مكانة بلدنا وهذا لا يحدث إلا بالعمل الشاق المستمر».

نصر أكتوبر | السيسي: فضل شعب مصر على جيشه أبدًا أبدًا لن ينسى

السيسى يتحدث عن المشير طنطاوي

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر

وقال الرئيس، عبدالفتاح السيسي، أن التضحيات التي قدمها الشعب المصري، يردها الجيش المصري الآن. مؤكدًا أن مصر لن تترك أرض يمكن تنميتها إلا وسيتم العمل عليها.

وتابع: «روح نصر أكتوبر ستظل ملهمة بدروسها، وستظل موجودة في مصر وتؤكد قدرة الشعب والجيش ومؤسساته، وأقول للمصريين أنتم قدمتم للجيش الكثير وأتذكر كلمة سمعتها من المشير طنطاوي، حينما قال إن الشعب وقف في الطوابير، عشان نقدر في الجيش نحارب، ودايما فضل شعب مصر على جيش مصر أبدًا أبدًا لن ينسى«.

الرئيس السيسى: مبادرة السادات للسلام قدرة على قراءة وتجاوز أدبيات مستقرة

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحدثًا إن قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام: «كان طبيعيًا أنه يعمل كده.. أنا بتمنى أن زي ما الرئيس السادات شاف دا.. إن الكثير من قضايا منطقتنا والحكام اللي يديروا الأزمات أن ينطلقوا إلى أعماق أكثر من كده».

وتابع الرئيس: «فيه جدار تانى محدش أتكلم عنه، دايما أدبيات وثقافة كل عصر تشكل حاجز وجدار أمام صناع القرار في عصرهم، لأنها قد تكون واضحة بالنسبة لهم وقد تكون عندهم القدرة والاستعداد لاقتحامها لكن كان بيتعامل مع أدبيات مستقرة قد لا يكون فيه كثير يستطيعوا رؤية هذا التجاوز بعتبر إن قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام، هي قدرة على قراءة واستعداد لتجاوز أدبيات مستقرة في عصره».

السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مازالت تقدم شهداء، سواء ضباط أو ضباط صف أو جنود حتى يتم التخلص تماما من الإرهاب، مشددا على أن الشر مهما كانت قدرته لا يستطيع أبدا أن يهزم الخير، وهذه سنة الله في الوجود.

السيسى يشيد بدور أهل سيناء أثناء الاحتلال

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي لعبه أهل سيناء أثناء الاحتلال، موجها حديثه لهم بالقول «أنتم كان لكم دور دائما كجزء من شعب مصر، وانتم مصريون قبل 1967 وبعد 1967 وقبل وبعد 1973 وحتى الآن»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في وقت من الأوقات «لم تستطع عمل الواجب معكم ..لكننا نحاول أن نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا جميعا بالبناء والتنمية والتعمير».

وأضاف: «أهل سيناء جزء من الشعب المصري، فهم قاموا خلال فترة من أقسى الفترات، وهم في كنف الاحتلال بتقديم الدعم واستمروا فيه حتى تعود سيناء إلى مصر وإلى أهلها رغم تعرض حياتهم وأسرهم لخطر حقيقي».

الرئيس السيسى: «لن نترك أرضا يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها»

أكد السيسى قائلا: «حق سيناء علينا مش بس حق أهلها.. مش دى حتة من ارض مصر.. واحنا حريصين ونسعى بقوة لتنمية وتطوير كل مصر».