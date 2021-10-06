نواب «التنسيقية» يحصدون ٨ مقاعد بلجان مجلس الشيوخ

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نجح أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ٨ مقاعد، تمثلت في أربعة وكلاء، وأربعة أمناء سر، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، فيما فاز النائب محمد السباعي، بوكالة لجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائبة سها سعيد بوكالة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والنائب عمرو عزت وكيلاً لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، والنائبة نهى ذكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، النائب محمد عمارة، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.