«الدري» لأعضاء «الشيوخ»: ننتظر تفعيل اختصاصات المجلس

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وجه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للقوات المسلحة في ذكرى أكتوبر، كما وجه عددا من الرسائل عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس اليوم الأربعاء قائلا :«الرسالة الأولى لأعضاء المجلس بأن الرأى العام ينتظر منكم تفعيلا لاختصاصات المجلس، والرسالة الثانية أننا افتقدنا حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي نقدره حق قدره، ونثمن ما يتحمله من مسؤوليات جسام».

أضاف: «أما الرسالة الثالثة فهى إلى الإعلام والصحافة، مناشدا الإعلام، خاصة التليفزيون، الذي لا يخلو بيت من تواجده، أن يعطى لجلسات المجلس ولجانه، المساحة التي تليق بقدره، مع اختيار التوقيت الملائم لعرضها، كما أناشد الصحافة تغطية أنشطة اللجان».

وتابع: «والرسالة الرابعة، للرئيس السيسى، أناشدكم وفى التوقيت الذي ترونه، ألا يقتصر دور مجلس الشيوخ الذي كان لكم الفضل في عودته، على مجرد إبداء الرأى، واهتداء بقولكم الرشيد، أعلم أن ذلك يتطلب تعديل مادة في الدستور أو أكثر، وأعلم يقينا أن ذلك ليس عليكم بعزيز».