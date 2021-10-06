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شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال

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شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحالتهما إلى النيابة

شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر؛ لقيامهما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية، بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.
وقال "الكريديس": تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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